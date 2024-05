Francisco García, quien actualmente se encuentra bajo investigación y con orden de aprehensión por presunto acoso sexual contra niños y mujeres en El Hatillo, ha salido a defenderse públicamente este martes.

A través de su cuenta de Facebook, García afirmó que no ha cometido ningún delito y que no existen pruebas en su contra.

De manera sorprendente, en medio de la controversia que lo rodea, el joven publicó un mensaje en su red social donde compartió su gusto por la música reggae de raíces.

Ante las numerosas respuestas a su publicación, García respondió con firmeza: “Yo no he cometido ningún delito. Y no, estoy y soy más libre que tú”.

Además, el investigado aseguró que no necesita atención psicológica, ya que cuenta con toda la ayuda, herramientas e inteligencia necesarias para enfrentar la situación.

“No lo estoy, estoy muy sano gracias a Dios y a mi esfuerzo. Hace unos años sí estuve enfermo y tuve momentos de los que no quisiera acordarme y que no le deseo a nadie”, expresó.

En un tono desafiante, García cuestionó la existencia de pruebas en su contra y se autoproclamó como alguien superior.

“¿Cuáles pruebas? Y sí, soy muy superior a todos, he vivido tres vidas, tengo más calle, mientras tú vas yo fui y vine 500 mil veces, amigo, y soy el mejor así que deberías aprender de mí en lugar de criticarte”, afirmó.

Asimismo, el acusado considera que está siendo víctima de “blasfemia”, argumentando que las fotografías que ha tomado a las personas forman parte del “mayor proyecto fotográfico de la historia”.

La polémica continúa en torno a Francisco García, quien enfrenta graves acusaciones mientras proclama su inocencia y se muestra desafiante ante la opinión pública.

Francisco García, hermano de Rebeca: «No soy acosador»