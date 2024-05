Lucerito Mijares se defiende ante críticas por su físico

Los presentadores se disculparon por lo que dijeron.

Lucerito Mijares, la hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, respondió a las críticas de los presentadores mexicanos que la atacaron por su personalidad y apariencia física.

Lucerito Mijares ha cautivado al público con su carisma y heredó el talento de sus famosos padres. A pesar de los comentarios negativos de Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, quienes la compararon con un “hombre”, la joven se mantuvo firme.

En un evento en Ciudad de México, Lucerito declaró: “La verdad me da igual, no me enteré mucho, pero hay gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo.”

La joven cantante cuenta con el respaldo incondicional de sus padres, quienes podrían tomar medidas para detener los ataques contra ella. Aunque Lucero y Manuel Mijares no han confirmado esta información, los presentadores Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray ya han pedido disculpas públicas por sus comentarios.

En redes sociales, se pidió la cancelación de los conductores tras sus comentarios en el programa Qué importa. A pesar de las disculpas, muchos consideraron que no fueron sinceras.

Lucerito ha manejado la situación con madurez y ha demostrado que no se deja afectar por las críticas. Ella sabe quién es y cuenta con el apoyo de sus padres en todo momento.