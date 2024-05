El Señor de los Anillos tendrá dos nuevas películas

Warner Bros. Discovery reúne al equipo ganador del Oscar para producir dos nuevas películas

El equipo detrás de las exitosas trilogías de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”, valoradas en casi US$ 6.000 millones de dólares, se reúne una vez más para producir dos nuevas películas. El primero de estos proyectos, titulado provisionalmente “El señor de los anillos: la caza de Gollum”, será dirigido por el miembro del elenco de “Lotr” Andy Serkis. Los guionistas Fran Walsh y Philippa Boyens han sido elegidos para escribir el guión, junto con Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

“Yessssss, Precious”, dijo Serkis, quien ha dado voz al personaje de Gollum, en un comunicado emocionado. “Ha llegado una vez más el momento de aventurarnos en lo desconocido con mis queridos amigos, los extraordinarios e incomparables guardianes de la Tierra Media Peter, Fran y Philippa”, añadió.

Las películas se estrenarán para Warner Bros. Pictures y New Line Cinema. Peter Jackson, director de la trilogía “El señor de los anillos”, hizo historia al convertirse en la primera persona en dirigir tres largometrajes de gran presupuesto simultáneamente. Las películas anteriores fueron nominadas a múltiples premios, incluidos los Oscar, los Globos de Oro y los BAFTA.

Serkis, quien se desempeñó como director de la segunda unidad en la trilogía de El Hobbit de Jackson, también dirigió la película de 2021 “Venom: Let There Be Carnage”.

