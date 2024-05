Rafael Nadal remonta y avanza en el Masters 1.000 de Roma.

El español Rafael Nadal se impuso este jueves, en la primera ronda del Masters 1.000 de Roma, al belga Zizou Bergs, al que tuvo que remontar tras ceder el primer set (4-6, 6-3 y 6-4).

Nadal, máximo campeón en la tierra batida italiana, que ha conquistado en 10 ocasiones, recibió el apoyo de toda la afición italiana para conseguir el trabajado acceso a segunda ronda, en la que se enfrentará al polaco Hubert Hurkacz, séptimo favorito del torneo.

Rafael Nadal remonta y avanza en el Masters 1.000 de Roma

📝 Rafa Nadal 🇪🇸 se convierte en el primer tenista con 70 victorias oficiales en dos Masters 1000 diferentes (1990-2024/Men’s Singles)



🟠 Montecarlo | 73

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



🟠 Roma | 70

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/X94hzAwHFB— MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) May 9, 2024

El balear sufrió en el primer set producto de sus errores no forzados y apenas tres tiros ganadores, pero tras más de tres horas, fue capaz de darle la vuelta a la situación y demostrar su mejoría física.

“Ha sido un partido difícil. Creo que el partido había empezado bien para mí, con 3-1 30/0, con comodidad y jugando bien. He hecho un juego muy malo y desde entonces han habido 20 minutos de muchas dudas, no he conseguido jugar con tranquilidad”, analizaba Nadal.

“El partido había empezado bien para mí, , pero he hecho un juego muy malo y desde entonces han habido 20 minutos de muchas dudas”.

Rafa Nadal

“Estoy feliz porque he encontrado la manera de ganar después, esto es muy importante a día de hoy para la confianza y porque he logrado jugar casi tres horas y me siento bien. Tengo la posibilidad de jugar otra vez dentro de dos días”, prosiguió el ganador en 10 ocasiones en Roma.

Nadal incidió en cómo ha cambiado su juego desde que volvió a las pistas: “Como vengo diciendo, mi juego es más imprevisible que antes. Pero no he jugado mucho tenis en estos dos últimos años, así que es normal que aparezcan algunos altibajos. Estoy seguro de que puedo hacerlo mucho mejor y ojalá pueda hacerlo en la siguiente ronda”.

En sus primeras palabras en pista, también tuvo un momento para hablar de los espectadores del Foro Itálico: “Siempre es emocionante jugar este tipo de torneos, son los eventos más importantes de mi carrera deportiva. La grada siempre ha sido increíble conmigo, apoyándome desde mis inicios. Estoy muy emocionado por volver a jugar una vez más aquí”.

Marca

Hender “Vivo” González