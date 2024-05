Paul Skenes mostró fuego en debut con Piratas

El joven lanzador de 21 años, Paul Skenes, tuvo su tan esperado debut en las Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh. A pesar de no lograr completar cinco entradas de trabajo, mostró destellos de su talento y la velocidad de sus lanzamientos, que son su mayor fortaleza como pitcher.

Durante su actuación, Skenes lanzó 17 rectas por encima de las 100mph, incluyendo seis lanzamientos por encima de las 101mph, de un total de 84 lanzamientos en todo el juego, de los cuales 54 fueron strikes.

En el quinto inning, Skenes permitió dos hits seguidos y su manager decidió retirarlo del juego, limitando su labor a cuatro innings en los que permitió seis hits, tres carreras limpias, dio dos bases por bolas y ponchó a siete bateadores.

A pesar de dejar el juego con su equipo liderando 6-1, el bullpen no pudo mantener la ventaja y permitió cinco carreras en el mismo inning para empatar el marcador.

La velocidad de Skenes fue evidente desde el inicio, al lanzar 16 disparos por encima de las 100mph en los primeros dos innings, siendo la mayor cantidad lanzada por un pitcher en esta temporada. En el segundo puesto se encuentra con ocho lanzamientos.

Most 100+ MPH pitches in a game (MLB starters this year): Paul Skenes, 16 (¡en los primeros 2 innings de hoy!) Hunter Greene, 16 José Soriano, 11 Jared Jones, 9 José Soriano, 5 Bobby Miller, 5