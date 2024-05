Venezolano cruzó la selva del Darién con una sola pierna para llegar a México.

El venezolano Jorge Briseño llegó a la frontera norte de México tras cuatro meses de su partida desde Venezuela.

El migrante realizó una larga travesía, a pesar de su condición física, pues cuenta con una sola pierna y, debido a sus muletas, sus manos presentan varias llagas. Ahora, busca cruzar a Estados Unidos para conseguir una prótesis y empleo.

Briseño camina lo largo del río Bravo, en Ciudad Juárez, para buscar un espacio por dónde atravesar la barricada de alambre de púas que colocó el gobernador de Texas, Greg Abbott.

“Para Dios no hay nada imposible, ahí lo que hay que pasar son esos dos alambritos. Si pasé de Venezuela para acá, ¿Cómo no voy a pasar esos dos alambritos? En el Darién pasé así, si me caía, adiós. ¿Qué hizo Dios? Me agarró y yo pasé todo relajadito”, relató el venezolano.

El hombre comentó que durante su viaje, hubo días en los que caminó decenas de kilómetros a pesar de su discapacidad. “Me tocó caminar bastante, la última vez fueron 22 kilómetros en una marcha que viene por ahí, yo también la caminé, pasé 10 días caminando en la selva y aquí estoy”, dijo.

La mayor parte de los migrantes que llegan a la frontera norte de México son venezolanos, con 89.718 registrados en el primer trimestre de 2024, casi uno de cada cuatro de los 360.000 interceptados, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

