Bob Abreu denuncia malos tratos en los Leones del Caracas.

El expelotero venezolano Bob Abreu, dio de qué hablar este fin de semana después que confesara en el podcast “Béisbol Play” con el periodista Efraín Zavarce que tuvo algunas discordias con el expresidente de los Leones del Caracas, Luis Ávila.

Abreu charló con el comunicador social y ahí le dijo que el trato con Ávila no fue el mejor, tras tener las mejores relaciones con Óscar Prieto Párraga y Ariel Prat.

“La tercera etapa, en la que entra Ávila, no fue tan agradable como las otras dos. Había unas discordias por la manera de tratar al pelotero, que uno no estaba acostumbrado. No era la correcta. Hubo fracturas ahí que no tenían que haber sucedido. Y hasta ahí lo dejo“, dijo Abreu.

El exgrandeliga Bob Abreu contó que jugar en Leones del Caracas bajo la presidencia de Luis Ávila no fue agradable. “No me gustó el trato de los últimos años”, mencionó. pic.twitter.com/pjVYYvufsX — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) May 12, 2024

Zavarce le interrogó y le preguntó si durante la etapa de Luis Ávila se sintió irrespetado en los Leones del Caracas, a lo que el “comedulce” reafirmó que no le gustó el trato.

“No me gustó el trato de los últimos años con la gerencia”, afirmó.

El exgrandeliga incluso confesó que hubiese jugado más en Venezuela de no haber experimentado esos malos ratos.

“Posiblemente hubiese jugado más en la LVBP. A mí me encantaba jugar en Venezuela, pero decidí darle un final a todo esto y dedicarme a otras cosas”, finalizó.