Cara a cara con los fantasmas de los torturadores

(Especial) Las guacamayas, guacharacas, zamuros, loros y cristofues, seguro que son testigos de lo que pasa de noche en la Embajada Argentina en Caracas.

Es por todos conocidos que esa aves extienden su dominio desde el Avila hasta la Urbanización Valle Arriba, donde se encuentra ubicada la Residencia Oficial de la Embajada Argentina en Venezuela.

De noche las matas de mangos, almendrones y ceibas se convierten en un formidable aposento para que esas aves duerman acurrucaditas.

En el extremo que da hacia la calle se encuentra la casa principal y adentro duermen los altos diplomáticos de la República Argentina, más seis venezolanos que desde hace dos meses se encuentran asilados en su sede, así como los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) apostados afuera para evitar que se escapen.

Uno de los asilados es el periodista, escritor, educador y político Omar González Moreno, perseguido por el régimen de Nicolas Maduro por razones politicas.

Hace días le hice una entrevista que se volvió viral en las redes sociales, quizás porque me confesó que en las noches veía vagando por la casa al fantasma de Pedro Estrada, el temible director de la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez.

-Si serán superticiosas esta gente, comentó

Fue entonces que le solté de inmediato la pregunta:

-Sigue viendo fantasmas por las noches?

-Por Dios, después que publicaste la entrevista, a Pedro Estrada se lo llevó el diablo.

Después de esa respuesta se sucedieron referencias alucinantes.

-A Pedro Estrada no lo he vuelto a ver. Se lo tragó la tierra. Ahora se me aparece es el fantasma de un gato enorme

-¡¿Cómo es la cosa?, le grité

-Sí ahora cada noche se me aparece flotando el fantasma de un gato muy grande ronroneando por ahí.

-Aquello sería otra de las formidables revelaciones de este hombre aislado en una sede diplomática, acusado de conspirar contra Maduro.

-Cada noche entre las 12 y la 1, lo veo en medio de la habitación, con su color gris panza de burro y los ojos transparentes, semejantes al agua del mar de Lechería, con ciertas tonalidades azules.

-¿Ud. bromea?.

-No, no, en absoluto. Lo veo parado frente a mí en medio de la habitación, lleno de una potencia bestial que lo hace poco menos que indestructible.

-¿Y que hace?

-Lanza lindos maullidos llamando la atención o como pidiéndo auxilio a su mamá gata.

-¿Todo eso lo puede ver Ud. de noche?

-De lejos lo veo algo borroso, a decir verdad, pero cuando me pongo mis lentes bifocales, que me permiten ver como un lince de lejos y de cerca, todo es absolutamente visible.

-¿Cómo interpreta esas visiones?

-Muy fácil. Debe ser el fantasma del gato de Pedro Estrada. El mismo felino que se llevaba en brazos para ver las torturas que le hacía a los disidentes del régimen de entonces.

-¿Por qué cree que se le aparece a Ud?

-Porqué anda buscando a Pedro Estrada que le daba de comer y beber la carne y la sangre de sus víctimas.

-¡Qué horror!

-El pobre gato no se da cuenta -porque es un animal- que él y su dueño están muertos y enterrados

-¡Ud devaría!

-No crea, probablemente se me aparece a mí, porque sabe que jamás fui cruel con los animales.

-Oiga, colega ¿y por cree que Pedro Estrada y hasta sus animales se le aprecen en esta Embajada.

-Eso es un misterio

-¿Alguna hipótesis

-A veces pienso que es porque también soy víctima de esas teorías de conspiración, basadas en explicaciones infundadas que afirman que un grupo de personas están elaborando en secreto un plan para borrar del mapa a los del gobierno.

-¿Por eso es un perseguido político?

-En efecto esas acusaciones falsas e ilegales suelen ser muy dañinas.

-¿Cree Ud. que Maduro le teme a las conspiraciónes?

-Como todo dictador, creo que Maduro y sus secuaces le tienen pavor a las conspiraciones.

-¿Por qué piensa eso?

-Las personas que creen en las teorías de la conspiración son personas inseguras y cobardes. Y las teorías de la conspiración pueden ofrecerles una sensación de control.

-¿Este es el caso?

-En efecto, porque mi única conspiración -si es que se puede llamar asi- es decir la verdad por radio, prensa televisión y redes sociales sobre los errores cometidos por el gobierno.

-¿Y cual es el delito?

-Ninguno. Algunos funcionarios pueden estar buscando una explicación simple para eventos complejos, como el saqueo que le han hecho a la nación, su incapacidad para gobernar y los abusos cometidos. Por eso pueden ser más propensos a hacer cosas que confirman sus malas mañas.

-¿Qué consecuencias trae esta conducta?

-Las teorías de la conspiración pueden tener consecuencias muy negativas. Pueden conducir a la violencia y el odio, erosionar la confianza en las instituciones y dificultar que las personas tomen decisiones informadas. También pueden aislar a las personas de sus amigos y familiares, como en nuestro caso.

-Y Qué pasó con el gato?

Ah, bueno. Cuando prendo la luz se va volando y desaparece debajo de la tierra que está cerca de la raíz de una mata de mango. En el patio.Yo creo que lo enterraron ahí. Más nada.

-¿No teme que crean que está usted demente?

-Por qué, si Maduro habla con Chávez, que está muerto, a través de un pajarito y nadie dice nada….

Cara a cara con los fantasmas de los torturadores