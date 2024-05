La fuerte confesión que hizo Liliana Morillo sobre su maternidad

La reconocida actriz venezolana Liliana Morillo sorprendió a sus seguidores al realizar una impactante confesión sobre su maternidad a través de las redes sociales. Todo comenzó cuando su hija Galilea Rodríguez compartió unas antiguas fotos de su madre embarazada, lo que llevó a Morillo a revelar que en ese momento no se sentía preparada para ser madre debido a su juventud, lo que provocó cambios repentinos en su cuerpo.

Fue el pasado 12 de mayo de 2024 cuando en la cuenta personal de Instagram de Galilea, Liliana Morillo expresó: “OMG Galilea dónde sacaste esa foto? confieso que ahí estaba panikeada, mi cuerpo cambiaba y no entendía nada, no me sentía preparada para ser mamá. Sabía que venía algo más grande que yo”. A pesar de esta confesión, la actriz dejó en claro que su hija es el mejor regalo que la vida le ha dado.

“Mi propósito es ser la mejor madre para ti. Mi mejor regalo, mi mayor reto diario. Siempre me sorprendes y muy dentro de mí me pregunto ¿Yo parí esta perfección? claro me respondo”, añadió Liliana Morillo. Cabe destacar que Galilea Rodríguez, nacida el 6 de enero de 1996 en Venezuela, actualmente tiene 28 años y se dedica al mundo de los bienes raíces, aunque también ha demostrado su talento en el canto y la actuación.

Sin duda, esta revelación de Liliana Morillo ha conmovido a sus seguidores y ha generado un gran impacto en las redes sociales. Una historia de maternidad y superación que demuestra el amor incondicional entre madre e hija.