Salió el tráiler oficial de la temporada 2 de “House of the Dragon” (+video)

La exitosa serie de HBO, “House of the Dragon”, regresa con su esperada segunda temporada, sumergiendo a los fanáticos en una épica guerra ambientada en el mundo de la Casa Targaryen, 200 años antes de los sucesos de “Game of Thrones”.

Recientemente, HBO lanzó el tráiler oficial de la próxima temporada, titulado “Levanten sus pancartas”, que promete emocionantes batallas y giros inesperados. Dos adelantos previos ya habían insinuado la inminente guerra civil que marcará este nuevo capítulo.

En esta temporada, Westeros se encuentra al borde de una sangrienta guerra civil, con los Consejos Verde y Negro luchando por el trono, representados por los personajes del rey Aegon y la reina Rhaenyra, respectivamente. La trama se basa en la aclamada obra “Fire & Blood” de George RR Martin, el creador de este fascinante universo.

El elenco de la serie está conformado por talentosos actores como Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans, quienes regresan para dar vida a los icónicos personajes de la Casa Targaryen.

Además, se suman al reparto nuevos miembros como Abubakar Salim, Gayle Rankin y Freddie Fox, entre otros, para enriquecer aún más la trama y sorprender a los espectadores con sus interpretaciones.

La fecha de estreno de la segunda temporada está programada para el 16 de junio, generando gran expectativa entre los seguidores de la serie que esperan ansiosos el desenlace de esta emocionante historia.