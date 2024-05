Así luce Tom Cruise a sus 61 años

Tom Cruise disfrutó de un día de diversión en la playa en la isla española de Mallorca junto al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, con quien está colaborando en un próximo proyecto.

El actor de 61 años ha causado revuelo en las redes sociales tras ser captado por paparazzi luciendo un traje de baño negro y mostrando su envidiable físico en las playas de Mallorca.

Tom Cruise goes shirtless at beach in Spain on break from filming ‘Mission: Impossible 8’ https://t.co/Ee4TaaZkhi pic.twitter.com/DEWj6CKd1L

— Page Six (@PageSix) May 14, 2024