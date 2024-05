Donald Trump y Joe Biden aceptan debate presidencial el próximo 27 de junio en CNN.

El ex presidente y virtual candidato presidencial republicano Donald Trump aceptó este miércoles la propuesta del presidente demócrata Joe Biden para dos debates en junio y septiembre y afirmó que su rival es “el peor polemista que jamás he enfrentado”.

Biden, de 81 años de edad, y Trump, de 77, ya se enfrentaron en debates antes de la elección presidencial de 2020 y el actual presidente, en un mensaje de vídeo, propuso dos debates televisados sin presencia de público.

La cadena estadounidense CNN ha anunciado este 15 de mayo que organizará un debate entre el presidente actual de EE.UU., Joe Biden, y el exmandatario, Donald Trump. La cita entre los dos candidatos presidenciales se transmitirá en vivo el 27 de junio, desde los estudios del medio en Atlanta (Georgia).

La transmisión del debate electoral empezará a las 21:00 (hora local) sin audiencia presente para «garantizar que los candidatos puedan maximizar el tiempo asignado», detallaron desde la cadena. «Los moderadores del debate y los detalles adicionales se anunciarán más adelante», se añade.

I’ve also received and accepted an invitation to a debate hosted by ABC on Tuesday, September 10th.

Trump says he’ll arrange his own transportation. I’ll bring my plane, too. I plan on keeping it for another four years.

— Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024