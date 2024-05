Nets retirarán el dorsal de Vince Carter

“Felicidades por tener tu número retirado al lado del mío. Tenemos el 5 y el 15. Me hiciste este juego mucho más fácil. Quizás demasiado fácil. Pero de nuevo, muchas felicidades. Has tenido una carrera increíble”, expresó Jason Kidd, excompañero de Carter y actual entrenador de los Mavericks de Dallas.

“Creo que has jugado como 40 años. Lo mereces. Pero entiende que fueras uno de mis mejores compañeros. Sabes que en New Jersey nuestro juego fue muy sencillo. Me hacías ser mejor. Así que gracias. Enhorabuena”, agregó Kidd.