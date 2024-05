Abelardo Raidi, premio internacional – Líder en deportes

La noticia llegó a través de un correo electrónico desde Buenos Aires, informada por el compañero periodista William F. Araujo. La confirmación vino desde París, sede de la International Sports Press Association (AIPS).

En Madrid se anunció que el lugar donde se llevó a cabo la Convención este año había decidido otorgar el premio.

En Caracas, mi jefe y querido amigo, el Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela, Hugo Chávez González, celebraba con entusiasmo junto a su equipo. La Major League Baseball Writers Association lo publicó en todos sus medios.

Recibo mensajes de lectores y colegas de tres continentes (Europa, Oceanía y América). En Miami, me abruman con cientos de felicitaciones y docenas de entrevistas. Ganar un premio como el de la AIPS ha sido un acontecimiento agitado.

Me señalan mis 77 años en el periodismo, incluyendo 64 dedicados al béisbol. Temo volveme arrogante, presuntuoso o fanfarrón, algo que siempre he evitado con facilidad a lo largo de mis 95 años de vida. Pero ahora, a punto de cumplir 96, me veo envuelto en esta vorágine desencadenada por la AIPS, Chávez González y compañía.

¿Qué es la AIPS?:

La Association Internationale de la Presse Sportive es una organización independiente que representa a los medios deportivos. Con nueve mil 500 miembros en todo el mundo, incluyendo 161 Asociaciones Nacionales de periodistas deportivos, fue fundada en París en 1924 por Frantz Reichel, jefe de Games Press. Esta organización es reconocida por el Comité Olímpico Internacional y las Federaciones Deportivas.

El anuncio original:

La AIPS otorgó el “Premio Internacional de periodismo Abelardo Raidi” al decano del periodismo deportivo, el venezolano Juan Vené, y a otros colegas de América Latina, por sus destacadas trayectorias en el periodismo deportivo y su ejemplo para la sociedad.

Juan Vené por Venezuela:

Juan Vené comenzó su carrera en 1947 y ganó el Premio Nacional de Periodismo de Venezuela en 1957. En 1960 cubrió su primera Serie Mundial de béisbol, evento al que siguió asistiendo durante 45 años. Transmitió juegos de Grandes Ligas por radio durante varios lustros y fue la voz oficial en español del programa de TV “Lo Mejor de la Semana”. Fue el primer latinoamericano elegido para el Salón de la Fama y ha escrito 21 libros, la mayoría relacionados con el béisbol, siendo el más importante “5000 años de Béisbol”. Es considerado el periodista en español más importante del béisbol a nivel mundial y su columna diaria “Juan Vené en la Pelota” aparece en decenas de periódicos y páginas web en el Caribe y Estados Unidos.

Agradezco a la vida por darme tanto, incluyendo lectores como tú.