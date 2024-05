Lo nuevo de Gustavo Elis se llama “Whisky” (+video)

El reconocido cantante Gustavo Elis continúa su carrera musical imparable, y esta vez nos sorprende con el lanzamiento de su nueva canción titulada “Whisky”, en colaboración con los talentosos cantantes colombianos Natan & Shander.

En sus redes sociales, Gustavo compartió la emoción de este estreno, mencionando: “Nos vamos de estreno con el tema ‘Whisky’ junto a mis hermanitos Natan y Shander. Un encuentro musical entre Colombia y Venezuela”.

Natan & Shander, dos hermanos colombianos dedicados a la composición e interpretación musical, han logrado destacarse en la escena urbana desde sus inicios en 2017, colaborando con importantes figuras del género.

Canciones como “Nunca pares” y “Mi diabla, mi diosa” son solo algunos ejemplos de sus éxitos que fusionan la música urbana con ritmos caribeños.

El videoclip de “Whisky” fue dirigido por el talentoso venezolano Justin Braham, y está inspirado en el amor y el deseo, mostrando esa atracción irresistible hacia alguien que permanece en nuestros pensamientos. El video presenta a los artistas y a una modelo bailando en lo que parece ser un estudio de grabación.

La letra de la canción combina elementos de romanticismo sensual con ritmos de reguetón, creando una atmósfera de seducción y diversión. Frases como “Qué linda te ves. Con mucho respeto déjame decirte que me provoqué. Con esa carita qué vamos a hacer. Me tienes volando y no fumé. Quiero besarte por dentro… whisky a la roca, una noche loca. Dime que te gusta”, resaltan en la composición.

El videoclip de “Whisky” ya cuenta con más de 24 mil visualizaciones en YouTube en tan solo unas horas desde su lanzamiento, además de rozar los mil me gusta, generando un gran impacto entre los seguidores del género.

Los fanáticos han expresado su apoyo y elogios hacia la canción, mostrando su entusiasmo por este nuevo lanzamiento que promete ser todo un éxito en la escena musical actual.