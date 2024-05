Revelan las primera imágenes de “The Last of Us 2”

Los personajes de Joel y Ellie hacen su regreso en la muy esperada segunda temporada de “The Last of Us 2”, la serie de HBO basada en el popular videojuego del mismo nombre.

“La segunda temporada de #TheLastOfUs ya está en producción, con @pascalispunk y @bellaramsey. Estreno en Max en 2025”, anunció HBO Max en una publicación en su cuenta de Instagram.

Las primeras imágenes de los protagonistas muestran a Joel (interpretado por Pedro Pascal) y Ellie (interpretada por Bella Ramsey) en esta nueva temporada de la serie, que adapta los eventos del juego “The Last of Us: Parte II”.

La primera temporada de la serie llegó al servicio de streaming a principios de 2023 y rápidamente cautivó a los suscriptores.

La próxima tanda de episodios de “The Last of Us” adaptará una parte de los eventos del segundo juego de la saga de “Naughty Dog”.

En el juego de PlayStation, los eventos tienen lugar cuatro años después de lo sucedido en la primera entrega.

En el último capítulo emitido, Joel y Ellie llegan finalmente al hospital de Salt Lake City, donde se encuentran con Marlene (interpretada por Merle Dandridge), líder de Las Luciérnagas.

Ella revela que la joven es inmune al virus y que su tejido cerebral podría contener la clave para una cura, lo que implica que Ellie debe morir.

Joel, atormentado sin saber qué hacer para no perder a Ellie, como ya sucedió con su hija Sarah al inicio de la historia, toma la decisión de acabar con todos los miembros que se encuentran en el centro médico, incluyendo a Marlene.

El drama culmina con Joel y Ellie escapando.

¿De qué trata la nueva temporada?

Según la sinopsis oficial, “en la primera temporada, la historia tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida.

Joel, un superviviente curtido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una zona en cuarentena opresiva.

Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, en el que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir”.

En cuanto al reparto de ‘The Last of Us 2’, también incluye el regreso de Gabriel Luna como Tommy, el hermano de Joel; y Rutina Wesley como María, su esposa.

También, forman parte del elenco Isabela Merced, Mazin, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord y Danny Ramirez. La ganadora del Emmy Catherine O’Hara tendrá una aparición especial como estrella invitada.

Premios Emmy

“The Last of Us 2” comenzó a filmarse en febrero pasado, luego de una exitosa primera entrega que la posicionó como la serie favorita de los Premios Emmy con ocho premios en categorías como Mejor Serie Dramática, Mejor Actor en una serie dramática (Pedro Pascal) y Mejor Actriz en una serie dramática (Bella Ramsey).

También obtuvo reconocimientos en los Globo de Oro, Critics Choice Television Award y Screen Actors Guild Award.

Pero el mayor premio es la preferencia del público. La serie se convirtió en una de las más vistas de la plataforma por suscripción, además de ser una de las más comentadas de los últimos años.

