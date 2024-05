Paris Hilton imita a Rosalía y se hace viral

La socialité Paris Hilton y la artista española Rosalía mantienen una estrecha amistad, por lo que no sorprendió la reciente referencia de Hilton al estilo de la cantante.

El último video publicado por Paris Hilton en TikTok ha causado sensación en internet. En el clip, la empresaria adopta un look muy similar al de Rosalía e imita a la artista catalana utilizando un audio que se hizo viral en el pasado.

Ambas celebridades son grandes amigas y comparten una relación cercana con las hermanas Kardashian, quienes a su vez son íntimas de Hilton. Por esta razón, la aparición de la referencia a Rosalía en el vestuario de Paris no pasó desapercibida.

El video muestra a Paris Hilton recreando el audio viral de Rosalía en la Semana de la Moda de París, donde la cantante se negó a quitarse las gafas de sol durante una sesión de fotos. La empresaria hace eco de las palabras de su amiga en el video, manteniendo el look completo con las gafas de sol puestas.

