La insólita razón por la que Gianpiero Fusco no irá a votar el 28 de julio

El próximo 28 de julio, el pueblo venezolano elegirá al presidente que regirá el gobierno por 6 años. A medida que se acerca la fecha, muchos ciudadanos se preparan para votar por su candidato favorito. Sin embargo, hay una figura pública que ha decidido no ejercer su derecho al voto, se trata del creador de contenido Gianpiero Fusco. ¡Y sus motivos te sorprenderán!

Por Meridiano TV

Gianpiero Fusco ha generado controversia en las redes sociales al compartir videos de él comiendo carne cruda y expresando opiniones polémicas, como afirmar que “la arepa es una mi*rda*”. Esta vez, Fusco ha confirmado que no acudirá a votar argumentando que no puede ingresar al centro electoral sin ropa.

El presentador le preguntó si planeaba votar el 28 de julio, a lo que Fusco respondió: “No creo por eso, ya pregunté en mi zona de votación y parece que no va a poder pasar el tigre así”. Ante la insistencia sobre el tema político, Fusco declaró: “No me gusta meterme en la política. Te respondí por responderte, pero, a todo el que me pregunta le digo: ‘no sé’ porque no me gusta meterme en la política”.

La polémica propuesta de Gianpiero

En sus redes sociales, Gianpiero Fusco comparte sus prácticas de Calistenia o Street Workout, pero lo que más llama la atención son sus recetas de carne cruda, lo que ha generado críticas por parte de los usuarios.

En uno de sus videos, se le ve comiendo carne cruda y huevo sin preparar, asegurando que esta dieta ayuda a mantener el físico y evita consumir alimentos dañinos como azúcar, grasas y carbohidratos. A pesar de los riesgos de intoxicación alimentaria, Fusco afirma saber lo que hace y que no obliga a nadie a seguir sus prácticas.

Desde el año 2013, Gianpiero Fusco se ha dedicado al mundo fitness, siendo un deportista profesional que promueve un estilo de vida saludable. Tiene dos gimnasios en Acarigua, su ciudad natal, donde se practica calistenia al aire libre.

