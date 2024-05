“Nos ha faltado el hambre y ambición”

El director técnico Leonel Vielma ofreció su análisis sobre el partido correspondiente a la jornada 5 de la Fase Final del Torneo Apertura 2024. Tras la derrota 2-1 ante el Deportivo La Guaira frente al Inter de Barinas, el entrenador resaltó la falta de ambición para mantener el mismo nivel competitivo que mostraron durante la fase regular.

“Creo que nos ha faltado la determinación y el deseo que teníamos en la primera fase. A nivel individual, hay muchos aspectos por analizar, el rendimiento no ha sido el mismo y eso ha sido evidente. Nos falta concretar goles, definir las jugadas, son detalles que nos están pasando factura”, señaló el estratega de Mérida.

En cuanto a las áreas del campo que le gustaría reforzar de cara al inicio del Torneo Clausura, Vielma enfatizó:

Lee también: Carabobo cerca de alzar primera copa en el Futve

“Me gustaría reforzar todas las líneas, ya que en la defensa no tenemos consistencia. En el mediocampo no estamos generando juego y arriba no estamos finalizando las jugadas. Tenemos mucho por analizar, debemos intentar formar un equipo competitivo donde haya una lucha constante por los puestos titulares, donde los jugadores se vean obligados a mantener un nivel alto”.

En relación a la participación del equipo en la Copa Venezuela, el entrenador mencionó que les brindará la oportunidad de evaluar a los jóvenes talentos de la reserva y decidir con quiénes contarán para el Clausura.

Hasta el momento, el DT Leonel Vielma ha logrado 7 victorias, 2 empates y 9 derrotas en lo que va de temporada con el Ciclón Azul.

Inter de Barinas