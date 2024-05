Príncipe Harry no podrá demandar a Rupert Murdoch

La empresa matriz del periódico sensacionalista The Sun y del desaparecido News of the World, News Group Newspapers, ha sido acusada de invasiones ilegales de la privacidad.

El Tribunal Superior de Londres ha dictaminado que las alegaciones del príncipe Harry contra el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch no pueden incluirse en su demanda contra News Group Newspapers.

En un resumen de la sentencia emitida el martes, el juez Timothy Fancourt escribió que se ha “denegado el permiso para nuevas alegaciones contra el Comité de Gestión y Normas de NGN, además de las ya alegadas contra determinadas personas que lo componen”.

El tribunal también rechazó las enmiendas que añadían acusaciones de hackeo telefónico, al considerar que las mismas no están dentro del alcance de la demanda existente.

Sin embargo, el juez sí concedió permiso para enmiendas que incluyen más periodistas e investigadores privados en la demanda.

La demanda presentada en 2019 acusa a News Group Newspapers de invasiones ilegales de la privacidad, incluyendo hackeo telefónico y recopilación ilegal de información confidencial, que se habrían llevado a cabo desde mediados de la década de 1990 hasta 2016.

Está previsto que en enero de 2025 se celebre un juicio completo sobre estas acusaciones, aunque podrían resolverse extrajudicialmente antes de esa fecha.

News Group Newspapers ha negado las acusaciones, afirmando que The Sun no acepta responsabilidad alguna.