¡Se retira! Toni Kroos se marcha del Real Madrid.

El centrocampista alemán Toni Kroos anunció el fin de su carrera profesional a los 34 años la conclusión de la Eurocopa de Alemania, declinando la propuesta de renovación de contrato del Real Madrid y despidiéndose en la cima de su carrera.

“7 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el Club más grande del mundo. Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin”, anunció en sus redes.

“El Real Madrid C.F. comunica que Toni Kroos ha decidido poner fin a su trayectoria como jugador de fútbol profesional después de la Eurocopa 2024″, anunció el Real Madrid en un comunicado publicado minutos después del anuncio en sus redes del centrocampista alemán.

“Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Toni Kroos, un jugador que ya forma parte de la historia del Real Madrid y que es una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”, añadió.

El Real Madrid recordó la llegada de Kroos al Real Madrid en 2014, cuando decidió cerrar su etapa en el Bayern Múnich y encarar un nuevo reto, para convertirse en “un jugador fundamental en una de las etapas más exitosas en los 122 años de historia” del club blanco.

En los diez años que ha defendido al Real Madrid, Kroos ha conquistado 22 títulos en 463 partidos: 4 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Es el quinto jugador extranjero con más partidos disputados en el conjunto madridista.

