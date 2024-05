Estas son las 3 razas de perros que no sueltan pelo, según veterinarios

Los perros son mascotas populares en muchos hogares, pero el problema del pelo suelto puede ser una preocupación para algunos dueños. Afortunadamente, existen razas de perros que no sueltan pelo o que lo hacen en menor medida, lo que puede ser beneficioso para personas alérgicas o simplemente para aquellos que prefieren mantener un ambiente limpio en casa.

¿Cuáles son las razas de perros que no sueltan pelo?

Entre las razas de perros que no sueltan pelo se encuentran los caniches, conocidos por su pelaje rizado y denso que requiere cepillado diario para evitar enredos. Los bichón maltés, de pelaje blanco, también son una opción adecuada ya que no poseen una subcapa más corta que genere la caída de pelo. Por último, los yorkshire terrier, populares por su tamaño pequeño y la retención de su pelaje, son otra opción para aquellos que buscan un perro que no suelte pelo en exceso.