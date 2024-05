La pianista y artista venezolana Gabriela Montero ganó el Premio Vaclav Havel 2024 por su trabajo creativo

La reconocida pianista y artista venezolana, Gabriela Montero, ha sido galardonada con el prestigioso Premio Internacional Václav Havel a la Disidencia Creativa 2024, según informó la Fundación de Derechos Humanos (HRF) el pasado 22 de mayo.

La HRF también anunció que el artista de hip-hop iraní Toomaj Salehi y el poeta y activista uigur, Tahir Hamut Izgil, fueron honrados con este reconocimiento en una muestra de valentía y creatividad para desafiar la tiranía y vivir en la verdad, tal como lo expresó Václav Havel hace casi 45 años, según declaró el fundador de HRF, Thor Halvorssen.

La entrega de los premios se llevará a cabo el 4 de junio en el Foro de la Libertad de Oslo (OFF) 2024 en Oslo, Noruega. Durante la ceremonia, Montero presentará el estreno europeo y escandinavo de “Canaima: A Quintet for Piano and Strings”.

Tras recibir la distinción, Montero expresó su agradecimiento en redes sociales, destacando la importancia del Premio Vaclav Havel 2024 a la Disidencia Creativa otorgado por la Fundación de Derechos Humanos.

La ceremonia de premios será transmitida en directo a través de la página oslofreedomforum.com, según informó la organización.

Gabriela Montero es reconocida por su obra orquestal, «Ex Patria», que aborda la situación política de Venezuela. En 2015, ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Clásica por «Rachmaninov: Piano Concerto – Montero: Ex Patria». Desde su temprana edad, Montero ha destacado en el mundo musical, colaborando con artistas de renombre y mostrando su virtuosismo en la improvisación y la interpretación clásica.

BREAKING NEWS! I have been awarded the 2024 Vaclav Havel Prize for Creative Dissent, by the Human Rights Foundation. A huge honour. Please read: https://t.co/KOI6LwVFTV pic.twitter.com/PbvGpXukuG

— Gabriela Montero (@monterogabriela) May 23, 2024