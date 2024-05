Michell Stella, el venezolano que cruzó el Darién y llegó a las pasarelas de Nueva York

El joven venezolano de 21 años, Michell Stella, ha captado la atención en las redes sociales al compartir su valiente travesía a través de la peligrosa selva del Darién con el objetivo de cumplir su sueño de ser modelo.

Recientemente, Stella hizo su debut en las pasarelas del New York Fashion Week 2024, consolidando así su incursión en el mundo de la moda.

Además de llamar la atención de reconocidos diseñadores, el joven se ha convertido en una figura destacada en las redes sociales, acumulando más de 33 mil seguidores en su cuenta.

En un video publicado en su perfil de Instagram, Michell Stella relató la difícil travesía que vivió cruzando la selva del Darién y recorriendo varios países de Centroamérica hasta llegar a México, donde logró cruzar la frontera de manera irregular hacia Estados Unidos.

A pesar de tener claro su sueño de ser modelo, Stella tuvo que enfrentarse a múltiples trabajos para sobrevivir durante su travesía.

“A veces sentía que no podía, pero en mi mente siempre existía que iba a lograr grandes cosas en este país, que no había nada que me tuviera”.