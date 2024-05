Cabello afirma que liderazgo del candidato Edmundo González, es débil

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, lanzó duras críticas hacia el liderazgo político de Edmundo González durante las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«Otros candidatos necesitan que alguien les de cuerdas, salgan a la calle por ellos, marchen por ellos, hablen por ellos. Son candidatos débiles y el señor Edmundo González es un candidato débil, títere del imperialismo que no hace absolutamente nada que no le ordenen. No es capaz de presentarle al país una propuesta real», destacó Cabello.