EEUU | Inmigrante apuñaló a su compañero de refugio en Nueva York.

Un inmigrante fue asesinado a puñaladas por otro solicitante de asilo en las afueras de un refugio Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con información de la policía local el hecho ocurrió tras una discusión en la madrugada del domingo afuera del refugio para inmigrantes de East Harlem donde vivían los dos sujetos

Presuntamente, la víctima a quien respondía al nombre de Argeyeris Martínez, de 29 años, tuvo un altercado verbal con otro hombre de 30 años, quien sacó un arma blanca y lo apuñaló en el pecho.

Lo trasladaron al hospital Mount Sinaí, donde los médicos declararon su muerte.

Una mujer que conocía al inmigrante asesinato, que se identificó como Anabelle, contó a Univision 41 que la víctima era un padre de dos hijas. También denunció que ahora quieren sacar a la esposa y a las dos menores del refugio.

“Los quieren sacar de ahí, cuando lo único que están haciendo es tratando de trabajar y buscar su pan de cada día”, señaló. “Todos los días se levantaba a las 5:00 de la mañana”, agregó la mujer.

Asimismo señaló que “El tipo salió del auto y lo apuñaló”. “[La víctima] estaba de pie y luego… cayó hacia adelante”.

Respecto al presunto agresor, de nombre Óscar Gonzáles se habría entregado a las autoridades, que continúan investigando más detalles del hecho.

A punto de quedarse sin refugio

Según contó la mujer, la policía le mostró un video con audio tomado por una cámara de seguridad de un negocio cercano.

En él se observa como González le habría pedido dinero a Martínez para comprar drogas y este no se lo dio, por lo que se desató la riña con el fatal desenlace.

González se entregó a las autoridades quienes le presentaron cargos por homicidio y posesión ilegal de un arma.

“ Es un asesino, me le dio una puñalada y me quitó la vida. Él sabía que si no se entregaba como sea, su vida no iba a ser igual”, dijo Anabelle.

Aseguró que su medio hermano era una persona trabajadora que se buscaba el sustento trabajando como repartidor de una aplicación.

“ Se levantaba todos los días a las 5:00 de la mañana para irse a trabajar en Doordash para buscar dinero a sus dos hijas”, dijo.

La mujer comentó que ahora la familia de Martínez corre el riesgo de quedarse sin espacio en el refugio.