España, Irlanda y Noruega reconocen oficialmente a Palestina como Estado

Los Gobiernos de Irlanda, Noruega y España han oficializado el reconocimiento de Palestina como Estado independiente y soberano en una acción coordinada que ha generado tensiones con Israel en los últimos días.

Con este paso, Irlanda, Noruega y España establecerán relaciones diplomáticas plenas. El Ejecutivo de Dublín, de coalición entre democristianos, centristas y verdes, aprobó el memorando que da efecto a la decisión diplomática en una reunión realizada hoy (28.05.2024).

En España, el gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobó formalmente el reconocimiento de Palestina como Estado. Sánchez enfatizó que la única solución posible es la de los dos Estados, Israel y Palestina, con un corredor que comunique Gaza y Cisjordania, Jerusalén Este como capital y la Autoridad Nacional Palestina al frente.

El reconocimiento no implica un cambio en las fronteras más allá de lo establecido en resoluciones de la ONU y la postura de la Unión Europea, respetando los límites de 1967 sin modificaciones no acordadas por las partes. Además, Sánchez rechazó rotundamente al grupo terrorista Hamás y aseguró que la decisión no va en contra de nadie, incluido Israel, un país amigo de España.

Por su parte, Noruega celebró este día como especial en su relación bilateral con las autoridades palestinas. El ministro de Exteriores, Espen Barth Eide, destacó que Noruega ha sido uno de los más fervientes defensores de un Estado palestino durante más de 30 años.