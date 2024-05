Ex oficial de la PDI de Chile cuestiona colaboración de fiscales venezolanos en caso de teniente Ojeda En una reciente intervención en TikTok, Andy San Martín, ex oficial de la Policía de Investigaciones de Chile , comunicador, profesor y empresario, ha manifestado públicamente su preocupación y desconfianza hacia la participación de fiscales venezolanos en la investigación del asesinato de Ronald Ojeda, ex teniente que encontró refugio en Chile tras huir de Venezuela.

Detalles del caso y la controversia internacional

El caso de Ronald Ojeda no solo ha capturado la atención pública por su trágico desenlace, sino también por las complicadas implicaciones internacionales que conlleva. Ojeda, crítico del gobierno de Nicolás Maduro, fue secuestrado y asesinado por delincuentes con instrucción policial o militar vinculados con Caracas.

“Informan (desde el gobierno de Chile) que vienen dos fiscales de Venezuela a tratar de colaborar en el crimen de Ojeda. Ustedes me van a perdonar, pero yo no puedo confiar en personas que vienen de un régimen dictatorial como es el régimen de Maduro. ¿Cómo vamos a confiar en fiscales que son del régimen y que vienen a resolver o ayudar a resolver un caso que ellos mismos cometieron?”

Fuente San Martín en su mensaje.

Desconfianza hacia la colaboración de fiscales del régimen de Maduro

Según el gobierno chileno, dos fiscales de Venezuela vendrían al país con el propósito de colaborar en la resolución del asesinato. Sin embargo, la implicación de representantes de un gobierno considerado por muchos como dictatorial ha generado una ola de escepticismo. “¿Cómo vamos a confiar en fiscales que son del régimen y que vienen a ayudar a resolver un caso que ellos mismos podrían haber cometido?”, cuestionó San Martín en su declaración.

Reacciones en redes sociales y la comunidad política

La declaración de San Martín ha intensificado el debate en redes sociales y en la esfera política, poniendo en tela de juicio la transparencia y efectividad de la colaboración internacional en investigaciones de alta sensibilidad. La comunidad internacional y local se encuentra dividida entre la necesidad de justicia para Ojeda y la desconfianza hacia los representantes del régimen de Maduro.

La colaboración de fiscales venezolanos en el caso de Ronald Ojeda es una ofrenda para muchos dentro y fuera de Chile. Mientras las investigaciones continúan, la comunidad internacional observa de cerca, esperando que la verdad salga a la luz y se haga justicia, independientemente de las complicadas dinámicas políticas involucradas.

Ex oficial de la PDI de Chile cuestiona colaboración de fiscales venezolanos

Andy San Martín: Profesor, comunicador, empresario y ex Oficial jefe de la policía de investigaciones de Chile