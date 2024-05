Ricardo Hausmann en Madrid: “Venezuela Será Reconstruida por sus Treinta Millones de Habitantes, No por Tres Expertos” El lunes 27 de mayo, a las 4:30 pm, se llevó a cabo un evento significativo en la sede de la World Law Foundation y la World Jurist Association en Madrid. El renombrado economista venezolano, Dr. Ricardo Hausmann, exministro de planificación de Venezuela y actual profesor de políticas públicas en la Universidad de Harvard, fue el protagonista de este encuentro.

Bajo el título “Planes para la Transición”, el Dr. Hausmann, dialogó con el Dr. Marcel Granier, abordando temas cruciales sobre el futuro económico y político de Venezuela. Durante su intervención, que fue transmitida por TVV de Miami, el profesor Hausmann enfatizó la importancia de que todos los venezolanos participen activamente en la reconstrucción del país.

“Cuando los venezolanos recuperen sus derechos, serán ellos quienes imaginen y creen las oportunidades, impulsando así el dinamismo económico necesario para el país”, afirmó Hausmann. El economista sobre la etapa política actual señala: “Durante este período de transición, aún no se ha concretado una transferencia formal del poder. Sin embargo, los actuales gobernantes no pueden mantenerse indefinidamente en el control, ya que no cuentan con el respaldo necesario. La fuerza de las balas, la policía y la represión no son suficientes para detener a un pueblo decidido a exigir un cambio”

Hausmann también señaló la incertidumbre de los tiempos actuales, pero mantuvo una nota de esperanza: “Venezuela no será reconstruida por tres expertos, sino por sus treinta millones de habitantes”. Este mensaje es acertadamente un llamado a la unidad y al esfuerzo colectivo en un momento crucial para Venezuela.

El evento en Madrid ha sido una plataforma para que figuras influyentes como Hausmann expresen sus visiones y estrategias, buscando alinear esfuerzos para una transición efectiva y pacífica en Venezuela.

Ricardo Hausmann en Madrid: “Venezuela Será Reconstruida por sus Treinta Millones de Habitantes, No por Tres Expertos