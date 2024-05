A Britney la robaron en su propia casa

La famosa cantante Britney Spears ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al revelar que ha sido víctima de un robo en su propia casa, donde le fueron sustraídas varias de sus preciadas joyas.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, se puede observar un joyero vacío mientras la artista lamenta: “Para que vean de verdad que todas mis joyas fueron robadas… Es difícil comprar un nuevo ahora porque tengo miedo de que desaparezca”. Spears afirma que a partir de ahora optará por adquirir joyería falsa, aunque lamenta la pérdida de piezas únicas y exclusivas para ella.

La cantante expresó su tristeza al mencionar: “Así que lo compro barato y falso, pero es difícil porque algunas de mis piezas fueron hechas originalmente para mí… y mi cruz bebé que llevaba puesto desde que tenía 4 años se ha ido… es tan delgado”.

A pesar de la denuncia pública, el medio estadounidense Page Six se puso en contacto con un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Ventura, quien informó que no existe ningún reporte de robo por parte de la artista de “Toxic”. “No hemos recibido ninguna llamada de servicio relacionada con ningún informe de robo en la residencia de Spears”, declaró el portavoz.

Este robo no es el único incidente desafortunado que ha afectado a Britney Spears recientemente, ya que la cantante también reveló haber sido estafada por una mujer durante su visita a México. “Una señora me estafó: me hizo pagar 750 dólares cuando sólo eran 300”, compartió la artista sin dar más detalles al respecto.