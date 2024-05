Reportan que parte de Maracaibo amaneció sin electricidad y sin señal Movistar este jueves.

Luego de un miércoles con bajones constantes de electricidad, así como de idas y venidas de luz por varios minutos, este jueves parte de Maracaibo amaneció sin servicio eléctrico.

«Todo el día de ayer fue con la luz yéndose y viniendo, todo el día fue un estrés. Uno no sabía qué hacer, si tener los aparatos conectados o no. Algo está pasando, pero no dicen nada. Por aquí cada tres o cuatro días nos aplican el racionamiento de cuatro horas en las noches, pero esta semana ha sido peor, porque han sido bajones y cortes de luz seguidos desde el martes. La luz se nos ha ido como por 10 ó 15 minutos y luego vuelve, pero con bajones», testificó una habitante del sector Tamanaco en Maracaibo.

En zonas de Bella Vista amanecieron sin electricidad este jueves. Quienes salen a trabajar a oficinas descansan un poco del calor sofocante que no se frena si no es con aire acondicionado, pues en muchas sitios hay plantas eléctricas; pero en casa, los adultos mayores, amas de casas y quienes trabajan remoto, sufren las penalidades por las idas de luz.

En distintas zonas también reportan que no tienen señal telefónica de Movistar, lo que muchos creen pueda ser efecto de la falla eléctrica.