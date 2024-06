Este actor dará vida a He-Man en “Masters of the Universe”

El actor británico, Nicholas Galitzine, ha expresado su emoción al ser elegido para interpretar al guerrero He-Man en la próxima adaptación cinematográfica de “Masters of the Universe” (“Amos del universo”). Galitzine, conocido por su papel en la película “La idea de tenerte”, se mostró entusiasmado al comentar: “Ha sido un sueño durante tanto tiempo interpretar a alguien con su corazón, humor y heroísmo, no puedo esperar a empezar”.

Según informes de Variety, la película ha estado en producción durante varios años y contará con el guion de Chris Butler, conocido por su trabajo en “ParaNorman” y “Missing Link”, y la dirección estará a cargo de Travis Knight.

Julie Rapaport, jefa de producción y desarrollo cinematográfico de Amazon, anunció con entusiasmo la elección de Galitzine para el papel de He-Man, afirmando que la película promete ser una épica reintroducción del personaje y su universo que cautivará al público.

Por su parte, Robbie Brenner, presidente de Mattel Films, expresó su orgullo por colaborar con Amazon y destacó la asociación con talentosos profesionales para llevar a la pantalla grande la historia de “Masters of the Universe”.

A pesar de que no se ha revelado aún el enfoque exacto de la trama, se especula que la historia podría girar en torno al viaje del Príncipe Adam desde la Tierra a Eternia para enfrentarse a las fuerzas de Skeletor, mientras descubre los secretos de su pasado.

Nicholas Galitzine ha destacado en la industria del cine y la televisión en los últimos años, participando en diversas producciones como la comedia romántica con Anne Hathaway y la película “Cenicienta” junto a Camila Cabello. Además, ha confirmado su regreso en la secuela de “Rojo, blanco y sangre azul” en el papel del príncipe Henry.

La franquicia de “Masters of the Universe” fue creada por Mattel en 1981 e incluye figuras de acción, series de televisión, historietas y videojuegos. Recientemente, Netflix lanzó una nueva versión de He-Man en la serie “Amos del Universo: Revelación”, con un enfoque más juvenil y moderno.

En resumen, la próxima adaptación cinematográfica de “Masters of the Universe” promete ser un emocionante viaje a Eternia con Nicholas Galitzine como protagonista, bajo la dirección de Travis Knight y el respaldo de Amazon y Mattel Films. Los fanáticos del universo de He-Man esperan con ansias su estreno en 2026.