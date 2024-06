La ex Miss Universo que ahora es predicadora de una iglesia

La reconocida modelo venezolana Dayana Mendoza, quien celebra su cumpleaños número 38 el 1° de junio, ha experimentado un cambio significativo en su vida. De brillar en las pasarelas y ser coronada como la mujer más hermosa del mundo en 2008 al ganar el título de Miss Universo, ahora se desempeña como predicadora en una iglesia cristiana en Estados Unidos.

Nacida en Caracas en 1986, Dayana Mendoza incursionó en el mundo del modelaje a una edad temprana. A los 15 años, fue finalista en el Elite Model Look International 2001 en Niza, Francia, y firmó un contrato con la agencia francesa Elite Model Management, marcando así el inicio de una exitosa carrera.

Desde entonces, su trayectoria ha sido imparable: se coronó como Miss Venezuela en 2007 y posteriormente como Miss Universo en 2008. Su popularidad aumentó aún más en 2012 cuando participó en el famoso reality show estadounidense The Celebrity Apprentice, organizado por Donald Trump. Durante ese tiempo, surgieron rumores sobre un posible romance con el expresidente de Estados Unidos, aunque Dayana siempre negó tales especulaciones.

Paralelamente, la modelo se dedicó al estudio de actuación y cine en la New York Film Academy, gracias a una beca otorgada por la Organización Miss Universo. Participó en cortometrajes y produjo su propia película titulada “Honey” en 2018, la cual recibió elogios y fue semifinalista en el Festival Internacional de Cine de Hollywood.

Dayana Mendoza: Bautismo cristiano y nueva etapa como predicadora de una iglesia

En agosto de 2020, Dayana Mendoza fue bautizada como cristiana evangélica. A través de su cuenta oficial de Instagram, seguida por más de 1.9 millones de personas, compartió imágenes de este momento especial y reflexionó sobre su conexión con Dios y Jesucristo.

La modelo expresó: “Quiero compartir con ustedes uno de los momentos más significativos de mi vida. Siempre he sentido una inmensa conexión con Dios y me sentí atraída por Jesús, deseando aprender de Él”.

Dayana continuó: “A pesar de haber buscado en lugares equivocados por falta de conocimiento, donde no se encuentra la verdad eterna ni la bendición de Dios, nunca dudé de mis sentimientos hacia nuestro Salvador y nunca perdí el deseo de acercarme a Él, así que seguí buscando. La iglesia cristiana me ha brindado valiosas enseñanzas y respuestas”.

Finalmente, concluyó: “Encontrar por fin las respuestas en Jesús, sentir la gran bendición de este llamado, ser bautizada en agua como lo hizo nuestro Salvador Jesucristo y como nuestro Dios lo ha deseado para todos sus hijos, es uno de los mayores milagros que Dios ha realizado en mi vida”.

Desde entonces, Dayana Mendoza ha asumido el rol de predicadora en el Grupo de Iglesias Vencedores en Cristo. Utiliza sus redes sociales para difundir mensajes religiosos y comparte videos en los que ofrece charlas sobre temas espirituales. Además, cuenta con un canal de YouTube con más de 15.000 suscriptores donde genera contenido relacionado con la fe. Entre sus publicaciones se encuentran videos como “La fidelidad de Dios es grande”, “El beneficio de crecer en Cristo y en su espíritu”, “¿Por qué creer en Jesús y creerle a Jesús es diferente?” y “¿Satanás está feliz con tu Iglesia?”, entre otros.

Dayana Mendoza el día que fue bautizada. Foto: Instagram @dayanamendoza

En uno de sus videos, la exmodelo mencionó su vida anterior en el mundo del modelaje: “Viajé por el mundo como modelo, almorcé con presidentes y diseñadores de moda muy famosos. Tenía accesos VIP a todas las discotecas del mundo, nunca hice fila ni pagué un centavo. Pero mi vida verdaderamente comenzó cuando decidí seguir a Cristo. Todo eso no me conducía a la vida eterna, sino a la muerte, aunque en ese momento no lo comprendía”.

