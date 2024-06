Toni Kroos cerró su carrera con broche de oro

El legendario Toni Kroos se despidió este sábado en la final de la Champions League, marcando el fin de una exitosa carrera como jugador profesional con una victoria que coronó su sexto título de Europa.

Con el cariño de los aficionados madridistas y el reconocimiento del fútbol mundial, Kroos alcanzó un hito al igualar el récord de Paco Gento, otro ícono del Real Madrid, como el jugador con más títulos de copa levantados.

Durante sus 10 años en el equipo blanco, el alemán de 34 años conquistó un total de 23 títulos y disputó 465 partidos, convirtiéndose en el quinto extranjero con más presencias en el club.

Con 93 asistencias y 28 goles a su nombre, Kroos deja un legado imborrable en el Madrid, mientras se prepara para disputar su última Eurocopa con Alemania.

En una emotiva rueda de prensa, Kroos expresó: “He disfrutado mucho la última semana, ha sido un ambiente espectacular, he intentado concentrarme para la final, porque era un partido de fútbol que queríamos ganar, he preparado el partido toda la semana. Estoy muy feliz de irme así, no hay mejor manera”.