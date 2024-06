Chile: Dictan privativa a Alcalde Jadue que venía a Venezuela apoyando a Maduro y Diosdado

Chile: Dictan privativa a Alcalde Jadue que venía a Venezuela apoyando a Maduro y Diosdasdo.

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de Daniel Jadue por acusaciones de una serie de delitos de corrupción que, de comprobarse, podrían llevarlo a cumplir 15 años de presidio. Este lunes se conoce la decisión del tribunal respecto a las medidas cautelares.

En las jornadas previas Ministerio Público describió operaciones del secretario ejecutivo de la Achifarp, José Matías Muñoz Becerra, comprando mercadería que quedó en bodegas, generando deudas y morosidad. La fiscalía apunta a la falta de control y fiscalización de esas operaciones, la validación de las mismas y la ausencia de acciones correctivas, infringiendo un perjuicio económico a la asociación que encabezaba Jadue.

“Los imputados Óscar Daniel Jadue Jadue y José Matías Muñoz Becerra aumentaron de manera excesiva los gastos en pagos de sueldos, remuneraciones y honorarios de los trabajadores de la Achifarp, sin contar con un plan de actividades en cumplimiento de sus fines y objetivos de la asociación y sin conocimiento del directorio”, afirmó el primer día de audiencia el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz.

La indagatoria está centrada en la comisión de delitos en el contexto de una serie de convenios entre la empresa Best Quality SPA, vendedores de insumos médicos, y la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

El Consejo de Defensa del estado es querellante en el caso. La entidad se querelló en la víspera de la primera jornada de audiencia, imputando los delitos de cohecho y fraude al fisco al alcalde. Asimismo, su querella se dirige contra los funcionarios municipales, María Eugenia Chadwick, directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta y Eduardo Carmelo Sendra Arratia, director del Centro de Salud de Alta Resolutividad SAR de Recoleta, ambos por los delitos de fraude al disco. Contra los integrantes de Achifarp, Raúl Daniel Moraga, exsecretario ejecutivo, por fraude al Fisco y malversación de caudales públicos y José Matías Muñoz Becerra, secretario ejecutivo de la asociación, por los delitos de cohecho, fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Finalmente, contra Álvaro Javier Castro Robles, representante legal de Best Quality SpA, por el delito de soborno.

Luego de la exposición de la Fiscalía me siento aún más tranquilo, puesto que se ratifica que no hay ningún peso ilícito en mis bolsillos, sólo suposiciones. Hemos actuado de buena fe y lo demostraremos en lo que sigue. Aprovecho de agradecer todo el apoyo y cariño en la mañana!— Daniel Jadue (@danieljadue) May 29, 2024