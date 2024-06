Conoce la adicción sexual que posee Jennifer López y se ha convertido en un trastorno

La reconocida artista Jennifer López ha sido el centro de atención en los últimos días, no solo por su exitosa carrera en la música y la actuación, sino también por revelaciones impactantes sobre su vida personal. Se ha descubierto que la famosa cantante y actriz sufre de un fuerte trastorno sexual que ha dejado a muchos sorprendidos.

El pasado 16 de febrero, JLo lanzó su nuevo álbum de estudio “This is me… Now”, acompañado de una película biográfica titulada “This Is Me… Now: A Love Story”. En esta producción, se profundiza en la carrera profesional de López, pero también se exploran sus relaciones románticas a lo largo de su vida.

En un momento clave de la película, se escucha a varios amigos de la artista expresar sus preocupaciones sobre su comportamiento, llegando a sugerir que podría ser adicta al sexo. Esta revelación ha generado especulaciones y ha dejado a muchos espectadores cuestionándose sobre la vida privada de Jennifer López.

