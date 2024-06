Rafael Dudamel a la final del fútbol colombiano

El estratega Rafael Dudamel demostró su destreza una vez más al liderar al Atlético Bucaramanga hacia una victoria por 3-1 sobre el Deportivo Pereira, asegurando así un puesto en la final de la liga de Colombia.

Desde el inicio del partido, el equipo mantuvo un dominio impresionante que se materializó con un gol de Fabián Sambueza en el minuto 11.

A pesar de que Pereira logró igualar el marcador en el minuto 57 con un gol de Andrés Felipe Ibarguen, los dirigidos por Dudamel no se rindieron y se adelantaron en el minuto 72 con un golazo de Jhon Emerson Córdoba.

El partido se definió en el minuto 84 con una definición de Daniel Mosquera que amplió la ventaja del equipo.

Esta histórica clasificación a la final de la liga de Colombia es la primera en la historia de los torneos cortos para el Atlético Bucaramanga, quienes lideran el Grupo A con ocho goles anotados.

Tras el partido, Dudamel elogió a sus jugadores: “No me cansaré de felicitarles y de expresar lo orgulloso que me siento de ustedes. Han jugado como verdaderos campeones y lo seremos. Han hecho un trabajo fantástico, disfruten porque vamos a ser campeones”.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Dudamel destacó que el objetivo era asegurar la victoria ante Pereira para no depender del resultado de Millonarios en Bogotá.

“Hoy demostramos que somos un equipo extraordinario. Cuando hablo de equipo, me refiero a jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y lo más importante, nuestra afición que nunca nos abandonó”, expresó Dudamel.

“Es un momento de alegría y felicidad. Durante mi tiempo en el club, he sentido respeto y apoyo. He escuchado las críticas y me han ayudado a ser más fuerte y mejorar”, concluyó.