La icónica cantante Cyndi Lauper anuncia su gira de despedida, que marcará su regreso a los escenarios después de más de una década.

Conocida por éxitos como “Girls Just Want to Have Fun” y “Time After Time”, Lauper recorrerá 23 ciudades de Norteamérica, iniciando en Montreal, Quebec, el 18 de octubre y finalizando en Chicago el 5 de diciembre.

La ganadora de dos premios Grammy contará con invitados especiales a lo largo de la gira, que se espera sea un evento inolvidable para sus seguidores.

Además, Paramount+ transmitirá un documental sobre la vida y carrera de la artista, titulado “Let the Canary Sing”, que ofrecerá una mirada íntima a su ascenso a la fama y su compromiso con causas sociales.

Lauper también se presentará en el programa “Jimmy Kimmel Live!” para hablar sobre su gira y el documental, en una entrevista que promete revelar detalles exclusivos.

Las entradas para los conciertos estarán disponibles a partir del martes a través de preventas especiales, antes de la venta general el viernes a través del sitio web de Live Nation.

Mantente informado al instante. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través de este enlace: https://chat.whatsapp.com/ KfW5lU87i3p59c1gcKqHZC