Estrenan el tráiler de la última entrega de Venom (+video)

Sony Pictures ha lanzado el primer tráiler de ‘Venom: El Último Baile’, la tercera entrega de la saga ‘Venom’ protagonizada por Tom Hardy. Esta película llegará a los cines de todo el mundo en octubre de 2024, prometiendo ser la espectacular conclusión de esta peculiar trilogía centrada en uno de los villanos/antihéroes más interesantes del universo Spider-Man.

En ‘Venom: El Último Baile’, Eddie Brock se ve obligado a huir de las autoridades, que están al tanto de la presencia de alienígenas como Venom en la Tierra. Esta situación convierte a la extraña pareja en fugitivos, marcando el tono de la trama durante la primera mitad de la película. Además, en el avance se pueden apreciar otros simbiontes provenientes del planeta de origen de Venom que llegan a invadir la Tierra.

El tráiler también sugiere un posible desenlace trágico para Brock, lo cual se refuerza con el título de la película. Asimismo, se destaca la presencia del humor característico de las entregas anteriores, con diálogos entre Eddie Brock y el simbionte Venom que exploran la peculiar dinámica entre ambos personajes.

Las escenas de acción no faltan en ‘Venom: El Último Baile’, destacando un enfrentamiento entre Venom y uno de sus congéneres simbiontes en un avión en pleno vuelo. Además, la película aborda las consecuencias de la escena post-créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021), donde el Venom de Tom Hardy hace una breve aparición en el Universo Cinematográfico Marvel.

Como parte del material promocional, Sony Pictures ha presentado el primer póster oficial de la película, donde Tom Hardy y Venom acaparan la atención. Dirigida por Kelly Marcel, quien también participó como guionista en las entregas anteriores, ‘Venom: El Último Baile’ se estrenará en cines el 25 de octubre de 2024.

El elenco incluye a Tom Hardy como Eddie Brock/Venom, Peggy Lu como la señora Chen, Stephen Graham como Patrick Mulligan (quien en la segunda entrega fue el simbionte Toxin) y otros actores como Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans y Alanna Ubach en roles no especificados. Cristo Fernández retoma su papel del barman de la escena post-créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Con un presupuesto de 110 millones de dólares, ‘Venom: El Último Baile’ promete mantener la acción y el impacto visual que caracterizan a la saga, sin escatimar en efectos especiales y secuencias intensas.