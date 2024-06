Miss Universo Ecuador tiene su primera candidata de 46 años.

El certamen de Miss Universo Ecuador está atravesando por un momento distinto desde que la organización internacional del Miss Universo modificó ciertas reglas con la finalidad de promover un concurso más inclusivo y diverso.

En 2024 ya no existe un límite de edad para participar y, por esa razón, Miss Universo Ecuador cuenta con su primera concursante de 46 años, la más adulta en la historia del certamen organizado en Ecuador. Se trata de Yajaira Quizhpi, una ingeniera química que nació en la ciudad de Azogues, en la provincia de Cañar y madre de un niño de 11 años.

Entusiasmada y contenta, Yajaira Quizhpi dijo a CNN que se siente de orgullosa de participar en un certamen más inclusivo.

“Las organizaciones se han transformado y se están sumando a los cambios para promover la inclusión. Me siento orgullosa de que me permitan estar aquí. Hemos roto barreras y, como mujeres, podemos dar un paso adelante sin temor al qué dirán”, sostiene Quizhpi.

Quizhpi, quien representa a la Región Sierra del país, comenta que se inscribió en el concurso motivada por su esposo, quien la ha respaldado al igual que su hijo.

“La experiencia ha sido gratificante. Me ha enriquecido personalmente. Me han apoyado mi esposo y mi hijo. Mi esposo fue la persona que me impulsó para inscribirme y estar el día de hoy formando parte de esta candidatura”, comentó Quizhpi.

Agregó que sus compañeras del certamen la han respaldado y que el miedo a la crítica se puede vencer con determinación y amistad sincera.

“Me han recibido con mucho cariño, he visto compañerismo, hemos aprendido la una de la otra, de las experiencias positivas y negativas. Les agradezco a mis compañeras que siempre me han tenido mucho cariño. Ha sido una gran enseñanza de vida”, puntualizó.

Siete participantes son madres, cuatro casadas y tres divorciadas

La elección de la nueva representante de Miss Universo Ecuador, prevista para este sábado 8 de junio en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, contará con la participación de 25 mujeres en total, de las cuales siete son madres, tres son divorciadas con hijos, tres están casadas con hijos, una es casada sin hijos y se suma una candidata soltera que tiene una hija, según datos proporcionados por el concurso a CNN.