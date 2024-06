Movistar ajusta precios de junio y ofrece nuevo plan.

Movistar, actualizó los precios de sus planes de llamadas y navegación, correspondiente al mes de junio de 2024.

Según la información publicada en la App Mi Movistar, el plan Full Plus tiene un precio de Bs. 22,75 o US$ 0,62 al mes al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

El plan Movistar Plus de 4 GB tiene un costo de Bs. 125,98 o US$ 3,44 mensuales, mientras que el plan Movistar Plus de 6 GB tiene un valor de Bs. 188,97 o US$ 5,17.

Igualmente, el plan Movistar Plus de 10 GB se ubicó en Bs. 314,95 o US$ 8,62 y el plan Movistar Plus de 25 GB tiene un valor de Bs. 472,43 o US$ 12,93.

Es importante acotar que estos precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La recarga mínima que puede hacer un cliente prepago, desde cualquier Banco, es de Bs. 45 o US$ 1,23 y la máxima es de Bs. 2.700 o US$ 73,93.