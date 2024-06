Kate Middleton se disculpa por ausencia del Trooping The Color

La princesa Kate Middleton de Gales se disculpó por su ausencia en el ensayo clave de Trooping The Color, un evento histórico británico que se llevará a cabo el próximo 15 de junio.

El ensayo general tradicional al que Kate Middleton ya confirmó que no asistirá se celebra el 8 de junio. Aunque Kensington Palace aún no ha confirmado si la princesa estará presente en el Trooping The Color del 15 de junio.

Después de cancelar su participación en el ensayo general, Kate Middleton envió una carta de disculpa al regimiento británico, los Guardias Irlandeses. En la carta, la princesa expresó: “Espero poder representarlos a todos muy pronto”.

En la misiva, Middleton elogió el trabajo del regimiento y lamentó no poder estar presente en la Revisión del Coronel y el Trooping the Colour. Asimismo, expresó su deseo de reunirse con la Guardia irlandesa en las próximas semanas.

Los Guardias Irlandeses se mostraron conmovidos por la carta de la Princesa de Gales y le enviaron sus mejores deseos para su pronta recuperación. La princesa finalizó su mensaje pidiendo disculpas nuevamente y transmitiendo sus buenos deseos a todos los involucrados.

