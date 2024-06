la joven que ganó un concurso de belleza en EEUU y pesa 150 kilos

La joven estadounidense Sara Milliken, de tan solo 23 años, acaba de hacer historia al convertirse en la nueva reina del certamen de belleza Miss Alabama. Lo destacable de su triunfo es que es la primera mujer de talla grande en lograrlo, con un peso de 150 kilogramos.

Bajo el lema de “potenciar la belleza natural de cada ser humano”, Milliken conquistó tanto al público como al jurado con su confianza y carisma en el escenario. Su objetivo era desafiar los antiguos estereotipos de belleza y ganarse el apoyo y admiración de la gente, lo cual la impulsó hacia la corona.

En su discurso como ganadora del concurso Nacional American Miss, Milliken expresó: “Este título no es solo mío, es de todas aquellas personas que alguna vez se sintieron invisibles. Es hora de celebrar la belleza en todas sus formas”.

La lucha de Sara…

Después de ocho años persiguiendo su sueño, Milliken finalmente logró coronarse en su tercer intento por entrar al templete. Comenzó su carrera en concursos a los 15 años, participando en el Miss Nacional Estadounidense, pero no logró clasificar en ese momento.

En un emotivo mensaje en Instagram, Milliken compartió: “Me sentí humillada y agaché la cabeza pensando que mi no colocación significaba una cosa. Él tenía razón. Prometí no volver a competir nunca más. Así que no lo hice. Durante siete años”. Sin embargo, este fin de semana regresó al escenario para demostrarse a sí misma que podía lograrlo.

Con determinación y perseverancia, Sara Milliken se convierte en un ejemplo de superación y empoderamiento para todos aquellos que se han sentido invisibles en algún momento de sus vidas.