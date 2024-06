¿Belinda habló de la nueva relación de su ex Christian Nodal?

Belinda ha vuelto a encender las redes sociales con un enigmático mensaje en sus historias de Instagram. Tras la confirmación del romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, la cantante mexicana publicó unas palabras que generaron revuelo en sus seguidores.

En el mensaje, que estuvo brevemente visible en su perfil, Belinda escribió: “Tarde o temprano todo cae por su propio peso”. Aunque no mencionó directamente a su ex pareja, las especulaciones sobre el destinatario de estas palabras no se hicieron esperar.

Acompañando su mensaje, la intérprete compartió un fragmento de su canción “Cactus”, en la que se sugiere que habla sobre su experiencia tras la ruptura con Nodal. “No fuiste lo que esperé de ti. No todo fue lo que me mostrabas. Si supieran cómo me tratabas”, dice parte de la letra de la canción.

Recordemos que en febrero de 2022, Nodal anunció públicamente el fin de su relación con Belinda, dejando a sus seguidores sorprendidos. Posteriormente, el cantante fue relacionado sentimentalmente con la rapera Cazzu, con quien tuvo una hija.

Sin embargo, el panorama amoroso de Nodal dio un giro inesperado cuando confirmó su romance con Ángela Aguilar apenas unas semanas después de su separación con Cazzu. Esta nueva pareja ha acaparado la atención de los medios y las redes sociales, dejando a Belinda en medio de la controversia.