Celine Dion decidida a volver a los escenarios pese a su rara enfermedad

La reconocida cantante canadiense Celine Dion, quien enfrenta una rara condición neurológica que provoca rigidez muscular, aseguró en una reciente entrevista que está dispuesta a regresar a los escenarios sin importar las dificultades que pueda enfrentar.

En una conversación con la cadena estadounidense NBC, Dion reveló que, a pesar del síndrome que le causa rigidez en los músculos del torso y las extremidades, así como espasmos severos, hará todo lo posible por seguir actuando.

“Voy a volver a los escenarios, incluso si tengo que gatear. Incluso si tengo que hablar con mis manos, lo haré”, afirmó la artista de 56 años.

Estas declaraciones surgieron en el marco de la promoción del documental sobre su vida titulado “Yo soy: Celine Dion”, el cual se estrenará el 25 de junio en la plataforma Amazon Prime.

“Yo soy Celine Dion, porque hoy mi voz será escuchada por primera vez, no porque tenga que hacerlo, o porque necesite hacerlo. Sino porque quiero y me hace falta esto”, expresó la ganadora del premio Grammy, conocida por éxitos como “My Heart Will Go On”.

Síndrome de persona rígida

En diciembre de 2022, Dion hizo público que había sido diagnosticada con el síndrome de persona rígida, un trastorno autoinmune progresivo sin cura conocida. Aunque existen tratamientos para controlar los síntomas.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, esta condición afecta más a mujeres que a hombres, causando una sensación de estrangulamiento y dolor generalizado en el cuerpo, llegando incluso a provocar fracturas en costillas.

Debido a su estado de salud, la artista originaria de Quebec se vio obligada a cancelar una gira programada para 2023 y 2024 al no sentirse en condiciones óptimas para llevarla a cabo.

A pesar de esto, Dion sorprendió al público al hacer una aparición en la gala de los premios Grammy en febrero, donde presentó la categoría Álbum del Año, otorgado a Taylor Swift.

A lo largo de su carrera, Celine Dion ha vendido más de 250 millones de discos. Su gira “Courage World”, que comenzó en 2019, logró completar 52 espectáculos antes de ser suspendida debido a la pandemia de covid-19. AFP