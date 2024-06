Christian Nodal niega haberle sido infiel a Cazzu (+video)

Tras confirmar su relación con la cantante Ángela Aguilar, el reconocido cantante mexicano Christian Nodal utilizó su cuenta de Instagram para aclarar algunos puntos importantes.

Nodal afirmó que su romance con la rapera argentina Cazzu llegó a su fin de manera amigable y respetuosa.

“Por respeto a mi ex pareja y a mi actual compañera, quería aclarar la situación. Julieta es alguien a quien amo y respeto profundamente; aunque seamos artistas, no estamos exentos de las vicisitudes de la vida. A veces el amor simplemente no funciona, y nuestro ciclo terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos regaló lo más preciado que tengo, mi hija”, expresó el cantante la noche del lunes.

Christian Nodal desmintió rotundamente cualquier rumor de infidelidad hacia Cazzu, afirmando que “jamás hubo terceras personas involucradas, no hubo infidelidad, simplemente, a veces el amor no es suficiente”.

“Ahora estoy viviendo una experiencia maravillosa con una mujer a quien amo, un amor que tardó años en concretarse y que estamos disfrutando al máximo”, añadió.

El cantante agradeció a todos aquellos que le han felicitado y se han alegrado por esta nueva etapa en su vida. Actualmente, está disfrutando de su rol como padre, su relación con la hija de Pepe Aguilar y su exitosa carrera artística.

