BONO ECONOMÍA FAMILIAR JUNIO 2024: NUEVO MONTO

Si aún no has recibido el Bono Economía Familiar de junio 2024, no te preocupes, aquí te explicamos cómo puedes hacerlo.

¿Quiénes reciben este beneficio?

Este subsidio está destinado a los jefes de Hogares de la Patria. Asimismo, para el mes de junio de 2024, el Sistema Patria fijó el monto del subsidio a 2,96 dólares, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Bono Economía Familiar 2024: ¿cómo recibirlo? Paso a paso

El Bono Economía Familiar es complementario para los jefes de familia de Hogares de la Patria. Por lo tanto, es necesario estar registrado en este programa social para recibir el subsidio. A continuación, te ofrecemos una guía fácil:

Haz clic AQUÍ para ingresar a la Plataforma Patria e iniciar sesión con tu cédula y contraseña.

para ingresar a la Plataforma Patria e iniciar sesión con tu cédula y contraseña. Dirígete al Directorio.

Ingresa a Núcleo familiar para registrar tus familiares en el sistema.

Coloca las cédulas de tus hijos o demás familiares junto con sus fechas de nacimiento. En caso de que tus hijos sean menores de 9 años y no tengan cédula, podrás poner la tuya.

Revisa que el registro se haya hecho de manera satisfactoria.

¿Por qué no me llega el Bono Economía Familiar de junio 2024?

Mediante su cuenta de Twitter, el canal de comunicación oficial del Estado, Somos Venezuela, ofreció cuatro recomendaciones para poder recibir los bonos que son distribuidos a través del Sistema Patria, entre ellos, el bono Economía Familiar. ¡Toma nota!

Evita registrar el mismo número de teléfono en dos o más usuarios.

Verifica que el mismo número esté afiliado a tu banco.

Realiza transferencias de fondos o de gasolina subsidiada solo a personas registradas y verificadas como miembros de tu núcleo familiar.

Actualiza la información de tu perfil constantemente para que el sistema no detecte periodos prolongados de inactividad.

¿Cómo cobrar el Bono Economía Familiar 2024?

Inicia sesión en la Plataforma Patria.

Ve a ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Pulsa el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Por último, el sistema te mostrará que la operación fue un éxito y listo.

