CNE contrarresta desinformación que busca desestabilizar el país

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, aseguró que se encuentra trabajando incansablemente en el organismo comicial ante la cercana celebración del proceso presidencial programado para el 28 de julio.

En el marco de un evento con motivo del aniversario de la Contraloría del estado La Guaira, el presidente del Poder Electoral respondió a las preguntas surgidas a raíz de las declaraciones realizadas por el rector principal del CNE, Juan Carlos Delpino, acerca de la falta de convocatoria de los directorios por parte de Amoroso.

«Yo no sé, ustedes son los que tienen que dar respuesta, los periodistas, no yo. Ustedes me han acompañado durante toda la gestión del CNE, ¿lo han visto a él? Esa es la respuesta. Nosotros no somos vagos, somos gente trabajadora, día y noche. Ayer salimos de ahí a las 2 de la mañana», afirmó.

Amoroso destacó que los medios de comunicación tienen acceso a las actividades del CNE y que «nosotros podemos contrarrestar cualquier desinformación que intente desestabilizar a nuestra amada patria, Venezuela».

Asimismo, reafirmó que el 28 de julio se llevarán a cabo las elecciones, «a pesar de las sanciones, bloqueos y malas intenciones. Habrá elecciones para que el pueblo pueda expresar su voluntad de manera absoluta».

