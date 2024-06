Condenan a ocho meses de cárcel a tres aficionados por insultos racistas contra Vinícius.

El incidente ocurrió el 21 de mayo de 2023, durante un partido entre Valencia y Real Madrid por La Liga. Los tres sujetos deberán pasar ocho meses en prisión y no podrán asistir a estadios de fútbol en España por dos años. “Como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un atormentador de racistas”, dijo Vinícius tras conocerse la condena

Tres aficionados del Valencia fueron condenados a ocho meses de prisión y a dos años de prohibición para ingresar a estadios de fútbol por proferir insultos racistas contra el jugador del Real Madrid, Vinícius Jr., en el estadio de Mestalla.

El acuerdo entre todas las partes se alcanzó rápidamente y resultó en la condena de los acusados por un delito contra la integridad moral con el agravante de odio.

La Fiscal de Delitos de Odio, Susana Gisbert, junto con los demás representantes, aceptaron el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados.

El arrepentimiento demostrado por los acusados, que incluyó una carta de disculpa y una declaración pública de su arrepentimiento a solicitud de Vinícius Jr. y del Real Madrid, permitió reducir la pena original de doce meses de prisión a ocho meses, y la prohibición de tres años sin poder asistir a partidos de la Liga o la Federación Española se redujo a dos.

El incidente ocurrió el 21 de mayo de 2023, durante un partido entre Valencia y Real Madrid por La Liga, cuando el brasileño denunció haber recibido insultos racistas de seguidores ubicados en la grada de animación.

El partido se detuvo brevemente y el jugador identificó a uno de los acusados, mientras que otros dos fueron localizados a través de las cámaras internas del estadio.

Vinícius reaccionó a la noticia a través de sus redes sociales, dando gracias a La Liga y al Real Madrid por su ayuda en identificar y condenar a los delincuentes.

“Como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un atormentador de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros”, afirmó el delantero de la selección brasileña.

Esta es la primera sentencia condenatoria de este tipo en España, derivada de la denuncia de LaLiga ante los Tribunales de Justicia, a la que se sumaron la Rfef, el Real Madrid y la propia víctima.