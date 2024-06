Hombre de 86 años muere decapitado tras accidente vial en Nueva York.

Un hombre, de 86 años de edad, murió trágicamente tras ser atropellado por un camión del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, en Brooklyn. La fuerza del impacto decapitó a la víctima.

Según las autoridades, el hombre cruzaba la calle, en 92nd St. y Dahlgren Place, Bay Ridge, cuando el camión lo arrolló alrededor de las 3:30 de la tarde de este miércoles, reseña El Diario NY.

El conductor permaneció en el lugar del accidente y, hasta el momento, no se han presentado cargos.

La policía se presentó en el lugar para investigar el caso.

En un caso similar, la semana pasada un hispano murió trágicamente a los 82 años, arrollado cerca de su casa por un conductor que se dio a la fuga en El Bronx.

Los accidentes de tránsito representan una problemática en Nueva York; en muchos casos los conductores huyen.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad o bajo efectos de alcohol y drogas.

También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

An 86-year-old pedestrian was dec*pitated after being struck by a New York City Department of Transportation truck in New York City.



The deadly crash occurred around 3:30 PM at 92nd Street when the truck hit the elderly man at Dahlgren Place in Bay Ridge.



The force of the… pic.twitter.com/x1XKZopNPe— RedWave Press (@RedWave_Press) June 12, 2024